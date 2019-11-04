Буке обслужит матч «Локо» — «Юве». Он удалил Луиса Адриано в игре с ПАОКом

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» обслужит французская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.



Главный судья – Рудди Буке. Его ассистентами будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным арбитром выступит Френк Шнедер.



Видеопомощник рефери – Бенуа Мийо. Его ассистент – Жером Брисар.



Напомним, французский судья ранее работал на матче российских команд в еврокубках. Это был матч между «Спартаком» и ПАОК в 2018 году. На 33-й минуте игры арбитр удалил Луиса Адриано. Тогда «Спартак» не смог квалифицироваться в групповой раунд Лиги чемпионов.



Матч между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоится в среду, 6 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена».