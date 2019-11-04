«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ

В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Оренбург». Матч состоялся на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 1:2.
В первом тайме гостям удалось добиться преимущества в два мяча. Сначала на 6-й минуте отличился нападающий Джоэль Фамейе, а затем на 1-й компенсированной минуте преимущество своей команды удвоил полузащитник Рикарду Алвеш. В середине второй половины встречи, на 64-й минуте, хозяева сократили отставание в счёте усилиями хавбека Эрика Бикфалви.
«Урал» с 18 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» благодаря победе обошёл екатеринбургскую команду и теперь располагается строчкой выше благодаря лучшим дополнительным показателям. С положением других клубов можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 4 ноября 2019
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