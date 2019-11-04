Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ

«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Оренбург». Матч состоялся на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 1:2.

В первом тайме гостям удалось добиться преимущества в два мяча. Сначала на 6-й минуте отличился нападающий Джоэль Фамейе, а затем на 1-й компенсированной минуте преимущество своей команды удвоил полузащитник Рикарду Алвеш. В середине второй половины встречи, на 64-й минуте, хозяева сократили отставание в счёте усилиями хавбека Эрика Бикфалви.

«Урал» с 18 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» благодаря победе обошёл екатеринбургскую команду и теперь располагается строчкой выше благодаря лучшим дополнительным показателям. С положением других клубов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
04 ноября 2019, понедельник. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 4'   0:2 Алвеш – 45+1'   1:2 Бикфалви – 64'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019