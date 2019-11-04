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«Кардиффу» грозит трансферный бан, если клуб не заплатит за погибшего Салу

«Кардиффу» грозит трансферный бан, если клуб не заплатит за погибшего Салу
Футбол / Англия 0

«Кардифф Сити» всё ещё не выплатил «Нанту» компенсацию за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в начале этого года.

Как сообщает Sky Sports, в ФИФА недовольны тем, что валлийский клуб задерживает выплату. Предствители организации пригрозили «Кардиффу» длительным запретом на приобретение футболистов, который может составить три трансферных окна.

Ранее ФИФА в результате длительных разбирательств обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» € 6 млн. Клуб затем заявил о намерении оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. При этом изначальная сумма перехода должна была составить € 17 млн.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

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