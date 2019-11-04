«Реал» предложит «Манчестер Сити» Бэйла и € 80 млн за Стерлинга
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может в скором времени перебраться в Испанию.
Как сообщает Sky Sports, «Королевский клуб» нацелился на приобретение англичанина и уже приготовил для «горожан» серьёзное предложение. За Стерлинга «сливочные» готовы отдать £ 70 млн (более € 81 млн) и включить в сделку форварда Гарета Бэйла.
Отмечается, что в английском клубе знают об интересе «Реала» к Рахиму, однако не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров.
Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 63,7 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 1 результативную передачу.
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