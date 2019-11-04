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Бэйл настаивает на зимнем трансфере в Китай и может больше не сыграть за «Реал»

Бэйл настаивает на зимнем трансфере в Китай и может больше не сыграть за «Реал»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает AS со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, 30-летний валлиец уведомил клуб, что больше не желает выступать за него и хочет перебраться в одну из китайских команд, где ему готовы предложить крайне выгодные условия контракта. Более того, из-за проблем с Бэйлом в «Реале» считают, что форвард может больше не сыграть за «сливочных».

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен включить Гарета в сделку по переходу нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в одно из ближайших трансферных окон. При этом Бэйл мог перебраться из стана мадридцев в Китай ещё минувшим летом, однако тогда сделка сорвалась.

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