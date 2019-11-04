Тосун — о шоковом состоянии Гомеша после травмы: не могли разобрать его слова

Форвард «Эвертона» Дженк Тосун прокомментировал свои действия в момент с получением травмы португальским полузащитником «ирисок» Андре Гомешем в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

«Мы все опустошены. Некоторые игроки „Тоттенхэма“ чуть не плакали. Андре был в шоке. Его глаза были открыты очень широко. Он плакал и кричал. Я просто пытался обнять его и поговорить с ним. Я пытался сказать ему, чтобы он сохранял спокойствие. Мы не могли разобрать его слова», — приводит слова Тосуна The Sun.

Напомним, Гомеш получил травму после фола форварда «шпор» Сон Хын Мина. 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.