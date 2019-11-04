Дзюба: будем давить на «РБ Лейпциг» со всех сторон

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«Вчера у нас была теория после матча с ЦСКА, сегодня теория по завтрашнему матчу. В «Лейпциге» было жёсткое поле, оттуда пошёл дискомфорт в ноге. Поэтому дома можно спокойно выпрыгивать и бороться. Сегодня подготовимся к сопернику, будет план, постараемся его показать. Надо пользоваться, что у них не сможет сыграть капитан команды, один из лучших защитников. Но при этом не хотелось бы, чтобы кто-то травмировался, один хлеб едим, но есть как есть. Поэтому будем завтра давить со всех сторон. Мы играем дома, при наших болельщиках. В Лейпциге они круто нас поддерживали, хочется, чтобы завтра болельщики наши снова показали, что мы можем болеть не хуже, чем болеют в Европе», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 ноября 2019
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