Лунёв не сыграет с «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер команды Андрей Лунёв не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунёв, к сожалению. Ждём его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть.
В первом тайме первого матча не было особых предпосылок, чтобы переходить на трёх центральных защитников. А перед вторым мячом в наши ворота Осорио должен был уже выходить, стоял на бровке, но игроку соперника удался хороший удар. Нам не хватало качества и мастерства, чтобы развивать наши контратаки и доводить их до Азмуна, когда такие моменты были.
Преимущество «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать, а только нивелировать. Если оставлять один в один игроков, то он всё равно будет быстрее, потому что он лучше готов физически, тактически. Поэтому и выбираются схемы, чтобы нивелировать разницу. Качества игроков играют определяющую роль почти всегда. Бывают исключения, но редко», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 ноября 2019
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