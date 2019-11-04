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«Спартак» — «Арсенал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Спартак» — «Арсенал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 4 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеторансляцию матча.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Его ассистентами будут Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

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