Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа. По информации AS, Касильяс занимался индивидуально около 20-25 минут. На данный момент испанский вратарь ещё не может тренироваться в общей группе команды.

Напомним, весной 2019 года испанский вратарь перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.

«6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике», — написал Касильяс, опубликовав фотографию бутс.

Фото доступно на странице Икера Касильяса в «Твиттере».

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее он долгое время защищал цвета «Реала». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.

Касильяс сообщил, что готов завершить карьеру, если будет угроза его здоровью
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019