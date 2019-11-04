Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа. По информации AS, Касильяс занимался индивидуально около 20-25 минут. На данный момент испанский вратарь ещё не может тренироваться в общей группе команды.
Напомним, весной 2019 года испанский вратарь перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.
«6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике», — написал Касильяс, опубликовав фотографию бутс.
Фото доступно на странице Икера Касильяса в «Твиттере».
Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее он долгое время защищал цвета «Реала». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.
- 4 ноября 2019
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