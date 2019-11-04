Федотов: «Оренбург» не позволил «Уралу» создавать стопроцентные моменты

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).



«Хороший, напряжённый матч. Думаю, он доставил удовольствие зрителям. Хотя понятно, что местные болельщики всегда ждут от своей команды победы. Мы хорошо разбирали «Урал», поймали их в эпизоде с первым голом. Мы имели много пространства, но плохо доигрывали эти эпизоды. Их было предостаточно, но нам не хватало точного последнего паса. Но мы всё равно забили второй гол. Была там ошибки или нет — мы создали комбинацию, нанесли удар.



Надо отдать должное «Уралу». Симпатичная команда, хорошо комбинирует. Мы готовились к этим навесам, но всё-таки не удержали Бикфалви, который забил свой очередной гол со второго этажа. Было непросто, напряжённо, но мы не позволили сопернику создавать стопроцентные моменты. Могли решить исход матча чуть раньше, но не забили третий гол», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».