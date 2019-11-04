«Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша

«Эвертон» на своём официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о травме своего полузащитника Андре Гомеша.

«Эвертон» может подтвердить, что Андре Гомешу сегодня была сделана операция на правой лодыжке, которую он сломал. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Португалец, получивший травму во вчерашнем матче Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», проведёт некоторое время в больнице, прежде чем вернётся в расположение клуба, чтобы начать реабилитацию под присмотром медицинского штаба клуба. Ожидается, что 26-летний хавбек сможет полностью восстановиться.

От имени Андре клуб хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Эвертона» и всю футбольную общественность за поддержку, полученную после вчерашнего матча", — говорится в заявлении «Эвертона».