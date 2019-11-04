Арустамян: если Григорян возглавит сборную Армении, это будет круто

Журналист Нобель Арустамян высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна на пост наставника сборной Армении.
«Я думаю, если Григорян возглавит сборную Армении, это будет важное и положительное событие для армянского футбола, потому что Григорян внимательно следит за ним, он его знает и любит. Григорян очень любит Армению, сейчас он находится там. Я с ним несколько лет назад обсуждал армянский футбол и был удивлен, как он погружен в его реалии.
Если такой специалист возглавит сборную Армении, это пойдет только на пользу армянскому футболу. Григорян уже многим доказал, что он сильный и качественный специалист. К тому же он армянин, это тоже немаловажный фактор для сборной Армении.
Я думаю, что это будет круто, я буду только рад за армянскую сборную. Тем более что армянская сборная нуждается в сильном тренере. Мне кажется, что его характер во многом может помочь сборной Армении, он хороший мотиватор и сильный тактик», — приводит слова Арустамяна Sport24.
- 4 ноября 2019
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