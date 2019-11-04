Нападающий «Брешии» Марио Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений в его адрес в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:2).
Напомним, в одном из эпизодов встречи Балотелли оказался с мячом. В этот момент болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнёрам по команде. Из-за этого инцидента встречу пришлось прервать на несколько минут.
«Спасибо всем коллегам на поле и за его пределами за проявленную солидарность, а также благодарю болельщиков за поддержку в сообщениях. Большое спасибо. Вы оказались настоящими мужчинами, а не теми, кто отрицает доказательства», — написал Балотелли на странице в «Инстаграме».
- 4 ноября 2019
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