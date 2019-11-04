«Спартак» пропустил первый гол в РПЛ при Тедеско
«Арсенал» открыл счёт в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
На 16-й минуте встречи ворота Александра Максименко поразил форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев. Этот гол стал первым для красно-белых пропущенным при нынешнем главном тренере Доменико Тедеско в чемпионате России.
К 25-й минуте гол Луценко остаётся единственным во встрече.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Арсеналом».
Федун приехал на матч с «Арсеналом»
- 4 ноября 2019
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