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«Спартак» пропустил первый гол в РПЛ при Тедеско

«Спартак» пропустил первый гол в РПЛ при Тедеско
Футбол / РПЛ 0

«Арсенал» открыл счёт в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

На 16-й минуте встречи ворота Александра Максименко поразил форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев. Этот гол стал первым для красно-белых пропущенным при нынешнем главном тренере Доменико Тедеско в чемпионате России.

К 25-й минуте гол Луценко остаётся единственным во встрече.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Арсеналом».

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