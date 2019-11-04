Игрок «РБ Лейпциг» Лаймер: если сумеем нейтрализовать Дзюбу, всё будет нормально

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», а также высказался о нападающем петербургского клуба Артёме Дзюбе.
«В предыдущих встречах мы просто показали, что умеем. На прошлой неделе у нас получилось не всё, но завтра мы сможем показать максимум своих возможностей. Я не могу смотреть в будущее. «Зенит» должен сделать больше завтра, чтобы выиграть. Мы — тоже. В первую очередь мы смотрим на свою игру. Мы обязаны следовать нашему плану от первой и до последней секунды.
Дзюба со своим ростом и габаритами — очень мощный игрок, опасно действующий в штрафной площади. Однако мы сумели нейтрализовать его в первом матче. Если нам удастся это и завтра, то всё будет нормально», — приводит слова Лаймера официальный сайт «Зенита».
- 4 ноября 2019
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