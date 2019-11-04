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«Спартак» — «Арсенал»: Кутепов получил травму и покинул поле

«Спартак» — «Арсенал»: Кутепов получил травму и покинул поле
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает тульский «Арсенал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К перерыву гости ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

В конце первого тайма защитник «Спартака» Илья Кутепов получил повреждение, после чего не смог продолжить игру. Вместо Кутепова на поле вышел полузащитник московской команды Наиль Умяров.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Его ассистентами назначены Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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