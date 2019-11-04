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Ковач обвинил четырёх игроков «Баварии» в разгромном поражении от «Айнтрахта»

Ковач обвинил четырёх игроков «Баварии» в разгромном поражении от «Айнтрахта»
Футбол / Германия 0

Уже экс-главный тренер «Баварии» Нико Ковач обвинил четырёх игроков своей бывшей команды в разгромном поражении в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:5).

Как сообщает Bild, после субботней встречи хорватский специалист встретился с командой в воскресенье утром, 3 ноября. В разговоре с подопечными он акцентировал внимание на ошибках четырёх игроков в матче с «Айнтрахтом». Сержу Гнабри он указал, что тот часто теряет мяч. Кингсли Коману заявил, что тот не проявляет бойцовские качества. Тьяго Алькантаре досталось за частые падения. Наконец, Жером Боатенг был раскритикован за глупое удаление, которое тот заработал на 9-й минуте матча.

Напомним, вечером 3 ноября «Бавария» объявила об увольнении Ковача.

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