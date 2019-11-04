Нагельсман: «РБ Лейпциг» не будет играть с «Зенитом» по схеме 5-4-1 как ЦСКА

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Я стараюсь осторожно оценивать наши успехи в матчах с „Вольфсбургом“ и „Майнцем“. Эти победы, скажем так, всего лишь аренда, оплачивать которую необходимо каждый день, учитывая тренировки. Нельзя каждый матч забивать по 6-8 мячей. 1:0 — тоже вполне достаточно. Однако когда ребята давят на газ, когда они по-настоящему голодны до победы, тогда они готовы на большой шаг — это именно то, что нужно завтра.
Что касается „Зенита“, мы смотрели и анализировали все игры соперника. Могу точно сказать, что мы не будем играть по схеме 5-4-1 как ЦСКА. Хотя москвичи могли выиграть в субботу, имели хорошие шансы — впрочем, равно как и «Зенит». Мы учитываем все игры. Важно, чтобы ребята имели представление, чего им ожидать от соперника, понимали, как противодействовать ему. Жажда к победе, о которой я уже говорил, является решающим фактором для успеха», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Зенита».
- 4 ноября 2019
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