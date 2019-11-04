Докампо: «Рубин» не забивает, но моменты у нас есть и голы придут

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо подвёл итоги матча 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0).
«Сегодня была обычная картина: преимущество у нас в первом тайме, а во втором мы его потеряли. Думаю, счёт закономерный. Не забиваем, есть моменты у нас. Главное, есть моменты, а голы придут.
В первом тайме у нас было преимущество в центре поля за счёт Зуева, затем они перестроились, решили эту проблему, поэтому нам стало играть тяжелее. Мы хотели, чтобы Зурико или Ташаев обыгрывали один в один, они способны это делать, по крайней мере Зурико. Но не получилось, потому что уже накопилась усталость, Зурико устал. К тому же соперник усилил давление.
Как собираемся решать проблему с голами? Повторюсь. Самое главное, что у нас есть моменты, больше моментов, чем раньше. Мы прибавили, мы играем лучше, чем раньше, в этом плане, создаём больше моментов. Возможно, это мастерство игроков, не знаю. Думаю, всё впереди», — приводит слова Докампо официальный сайт «Рубина».
- 4 ноября 2019
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