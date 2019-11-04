Тедеско получил вторую жёлтую карточку в РПЛ

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.



Во втором тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало вторым для немецкого специалиста в Российской Премьер-Лиге. Ранее Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0).

Напомним, Тедеско возглавил московскую команду 14 октября во время паузы на международные встречи. Специалист работал в «Шальке-04», откуда был уволен в марте этого года.

Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (18) — на 9-м месте.