Тедеско получил вторую жёлтую карточку в РПЛ

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.
Во втором тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало вторым для немецкого специалиста в Российской Премьер-Лиге. Ранее Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0).
Напомним, Тедеско возглавил московскую команду 14 октября во время паузы на международные встречи. Специалист работал в «Шальке-04», откуда был уволен в марте этого года.
Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (18) — на 9-м месте.
- 4 ноября 2019
-
21:59
-
21:49
-
21:35
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:13
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:49
-
20:44
-
20:21
-
20:20
-
20:02
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:23
-
19:07
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:27
-
18:24
-
18:09
-
17:57
-
17:56
-
17:48
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:17