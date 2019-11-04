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Вратарь «Арсенала» Шамов: разобрали действия «Спартака» и выбрали верную схему

Вратарь «Арсенала» Шамов: разобрали действия «Спартака» и выбрали верную схему
Футбол / РПЛ 0

Голкипер тульского «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

«Естественно, перед матчем со „Спартаком“ было волнение. Если нет волнения, то что-то с головой не в порядке. Но хорошо подошли к матчу, разобрали действия „Спартака“, выбрали правильную схему и удачно сыграли. Защитники — молодцы, хорошо сыграли.

Борьба с двумя другими вратарями за место в основе? Хорошо, что есть конкуренция. Это помогает развиваться. У нас действительно три сильных голкипера, конкурируем. Всё зависит от тренера, кого ставить — это его проблема. А мы между собой хорошо общаемся, палки в колёса не вставляем.

Кажется, первым с сухим матчем меня поздравил Ткач. Он закричал: „Шама, красавчик!“ и обнял», — сказал Шамов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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