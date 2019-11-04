Тедеско — о полученных им 2 предупреждениях в 3 матчах: надо исправляться

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал жёлтую карточку, полученную в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).
«Со скамейки игра видится по-другому, не как с трибуны. Я так видел тот момент, поэтому поспорил с арбитром. Возможно, был не прав, но это мои мнение и эмоции, из-за этого я и оказался в «Спартаке» — тут эмоции через край, а мне это нравится. Знаю, что у меня уже две жёлтые карточки, надо исправляться и быть сдержаннее. Буду исправляться.
Тиль проделал большую работу, но играть против команды, где в обороне играют персонально, достаточно непросто. Нужно много движений на противоходе, вовремя отдать передачу. Сегодня в первом тайме вся команда не смогла этого сделать. У Гуса не получалось, как и у всех. Но в целом оцениваю его игру хорошо", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 4 ноября 2019
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