Мирзов: все видели, что сегодня день Шамова, но не «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).

«Пропустили единственную атаку, не забили гол. В моменте с голом недоглядели за Луценко и он забил. Попытались отыграться в первом тайме, но моментов не было. В перерыве Тедеско не был злым, сказал, что нужно играть от себя и забивать два гола. Он верит в нас, как и мы верим в себя. Во втором тайме перестроились, начали играть по другой тактике, и моменты были. Но, как обычно, против нас вратари все играют, вытаскивают всё. У нас получается взламывать оборону, но не получается забить. Надеюсь, у нас пройдёт чёрная полоса и всё будет хорошо.



В моём моменте просто мяч слетел, никаких проблем с техникой и полем нет. Сегодня все видели, что день Шамова, но не наш, мы ведь проиграли. Нам давалась игра, моменты были, просто не везло. Будем работать и надеяться, чтобы было всё хорошо. Я делаю всё что могу. Нам нужно настраиваться на каждую игру, остальное всё второстепенно.



Когда тренер объявляет стартовый состав? Пусть это останется секретом. Как объяснили такое количество замен? Нам просто сказали выходить и играть, рассказали о тактике. У нас много хороших игроков», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.