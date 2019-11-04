Голкипер «Арсенала» Шамов назвал самого опасного игрока «Спартака»

Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал победу в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Все выполняли установку, играли в пять защитников, понимали, что будем играть вторым номером. У «Спартака» не получилось создать практически ничего, кроме двух-трёх моментов. Но мы тоже с ними справились, ребята все молодцы.
Мы ехали играть на победу. Просто была такая тактика — отдать инициативу, закрыть им зоны, потому что у них много разрезающих передач, выбегать на контратаках и забивать. Мы не разбирали конкретную опасность, а просто команду в целом.
Самый опасный в составе «Спартака?» Мирзов, мы вместе играли, он, бывало, клал мне в угол. Но я понял, что сегодня не его день.
Звание лучшего игрока матча? Почему и нет, я хорошо сыграл. Не припомню, чтобы такое в других лигах было. Надеюсь, в дальнейшем так и будет продолжаться.
Максименко пришёл в штрафную, естественно, хотел забить, но у него не получилось. На него конкретно внимания не обратил.
Когда встал в ворота перед болельщиками «Спартака», услышал рёв, но никакого давления не испытывал», — передаёт слова Шамова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 4 ноября 2019
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:38
-
22:33
-
22:16
-
22:15
-
22:03
-
21:59
-
21:49
-
21:35
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:13
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:49
-
20:44
-
20:21
-
20:20
-
20:02
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:23
-
19:07
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:27
-
18:24
-
18:09