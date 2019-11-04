«Любимый Азмун, иди сюда». «Зенит» показал встречу детей с игроками перед матчем

«Зенит» показал, как в подтрибунном помещении футболистов встречали дети, которые должны были выводить их на поле в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

В ролике особой популярностью у юных болельщиков пользовались Сердар Азмун и Артём Дзюба. Первого один из мальчишек встретил словами: «Мой любимый Азмун, иди сюда, я тебя обниму!». Когда появился Дзюба, к нему подбежало сразу несколько детей. Форвард не оставил без внимания ни одного из юных поклонников.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Зенита».

Матч «Зенита» с ЦСКА завершился вничью со счётом 1:1. Счёт на 45+1-й минуте открыл полузащитник «армейцев» Никола Влашич. Хозяева отыгрались на 73-й минуте благодаря голу Александра Ерохина.