Дзюба высказался о словах игрока «РБ Лейпциг», назвавшего его 3-м братом Кличко

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова капитана «РБ Лейпциг» Вилли Орбана, который назвал его третьим братом бывших чемпионов мира по боксу в супертяжёлой весовой категории Виталия и Владимира Кличко.

«Не знал, что он назвал меня братом Кличко. Даже не знаю, с одной стороны это может быть комплимент, с другой стороны после Виталика, может быть, это он меня хотел оскорбить. Но, если серьёзно, то хороший защитник, очень неприятный, такой крепкий. Поэтому, наверное, для них это потеря, раз он не сыграет. Он капитан команды, так что, думаю, это потеря для них», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Зенита».

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 5 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:55 мск.