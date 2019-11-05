Травма Кутепова, тимбилдинг Тедеско, спор Мирзова и судьи. Яркие фото из Тушино

4 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев.

Поражение стало первым для Доменико Тедеско во главе красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.