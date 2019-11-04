«Пап, пошли домой!» Маленький сын забирает Соболева у журналистов
После матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» случился забавный эпизод с участием форварда самарской команды Александра Соболева.
По завершении встречи 22-летний нападающий подошёл к журналистам, чтобы ответить на вопросы. Во время общения с представителями СМИ к футболисту подошёл его маленький сын и со словами «Пап, пошли домой!» начал уговаривать отца покинуть стадион. Форвард не поддался на уговоры сына и всё же пообщался с журналистами.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Футбол России».
Матч «Крыльев Советов» с «Рубином» завершился вничью — 0:0.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 15 матчах РПЛ. На его счету 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Турнирная таблица чемпионата России по футболу после первого круга
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