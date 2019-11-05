Капелло: на месте Аллегри пошёл бы в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло посоветовал Массимилиано Аллегри дождаться предложения возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Аллегри отлично подошёл бы мюнхенской „Баварии“. Хотя я не знаю, будут ли рады итальянскому специалисту в Германии после Анчелотти. Конечно, английская Премьер-лига будет интересным вариантом для него. Это тот чемпионат, который позволяет тренеру развиваться. Если бы я был на месте Аллегри, я бы пошёл в „Манчестер Юнайтед“, — приводит слова Капелло Football Italia.
Последним место работы Аллегри был туринский «Ювентус». В «старой синьоре» специалист проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.
Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»
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