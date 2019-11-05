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Рахимов: такая ротация состава может многое сломать в «Спартаке»

Рахимов: такая ротация состава может многое сломать в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о решении наставника «Спартака» Доменико Тедеско использовать ротацию игроков в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом».

«Такая ротация состава может многое сломать в команде. Я не считаю, что у спартаковцев есть 16-18 игроков, которых можно ротировать, менять по 6-7 человек. Уровень игры от этого не улучшится, что мы и увидели в матче с „Арсеналом“, — приводит слова Рахимова „Матч ТВ“.

Матч между «Спартаком» и «Арсеналом» завершился победой тульской команды со счётом 1:0. Автором единственного результативного удара во встрече стал форвард гостей Евгений Луценко.

В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал» занимает 6-е место (19 очков), «Спартак» — 9-е (18).

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