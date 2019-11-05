«Сампдория» обыграла СПАЛ благодаря голу на 91-й минуте

В матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола стал нападающий «Сампдории» Джанлука Капрари, отправивший мяч в ворота СПАЛа в компенсированное время игры. Главный арбитр встречи Даниэле Киффи показал три жёлтые карточки в этом матче. Два предупреждения получили игроки СПАЛа Игор дос Сантос и Симоне Миссироли. Также жёлтую карточку получил футболист «Сампдории» Фабио Депаоли.



«Сампдория» набрала 8 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (7) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус».