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«Сампдория» обыграла СПАЛ благодаря голу на 91-й минуте

«Сампдория» обыграла СПАЛ благодаря голу на 91-й минуте
Футбол / Италия 0

В матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Сампдории» Джанлука Капрари, отправивший мяч в ворота СПАЛа в компенсированное время игры. Главный арбитр встречи Даниэле Киффи показал три жёлтые карточки в этом матче. Два предупреждения получили игроки СПАЛа Игор дос Сантос и Симоне Миссироли. Также жёлтую карточку получил футболист «Сампдории» Фабио Депаоли.

«Сампдория» набрала 8 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (7) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус».

Италия - Серия А. 11-й тур
04 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
0 : 1
Сампдория
Генуя
0:1 Капрари – 90+1'
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