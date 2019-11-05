Морьентес: не исключаю — через пару лет увидим Головина в «Реале» или «Баварии»

Бывший форвард «Монако» Фернандо Морьентес поделился мнением о полузащитнике монегасков Александре Головине.

«Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем — кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или „Баварии“, — приводят слова Морьентеса „Известия“.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн. В текущем сезоне на клубном уровне 23-летний хавбек принял участие в 11 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.