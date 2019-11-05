Морьентес: не исключаю — через пару лет увидим Головина в «Реале» или «Баварии»
Бывший форвард «Монако» Фернандо Морьентес поделился мнением о полузащитнике монегасков Александре Головине.
«Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем — кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или „Баварии“, — приводят слова Морьентеса „Известия“.
Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн. В текущем сезоне на клубном уровне 23-летний хавбек принял участие в 11 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.
Агент: после матча с саудовцами «Ювентус» был готов выслать за Головиным самолёт
- 5 ноября 2019
-
00:45
-
00:38
-
00:35
-
00:14
-
00:13
- 4 ноября 2019
-
23:43
-
23:36
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:38
-
22:33
-
22:16
-
22:15
-
22:03
-
21:59
-
21:49
-
21:35
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:13
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:49
-
20:44
-
20:21
-
20:20
-
20:02
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:23
Партнерский контент