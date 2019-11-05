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Анчелотти: в Лиге чемпионов всегда всё решают мелочи

Анчелотти: в Лиге чемпионов всегда всё решают мелочи
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

«Сегодняшний матч имеет большое значение, мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сделаем всё, чтобы провести хорошую игру, а остальное не так важно. Возможно, в последних матчах нам немного не хватало интенсивности, в какие-то моменты мы теряли контроль над игрой.

В Лиге чемпионов всегда всё решают мелочи. Порой в этом сезоне мы демонстрировали великолепный футбол, но стабильности не хватало, и за это нам приходится расплачиваться, в особенности в Серии А», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Матч «Наполи» — «Ред Булл Зальцбург» состоится сегодня, 5 ноября, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Начало встречи — 23:00 мск.

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