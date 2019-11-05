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Лэмпард: «Челси» нужно показать свой максимум в матче с «Аяксом»

Лэмпард: «Челси» нужно показать свой максимум в матче с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».

«У «Аякса» очень хорошая команда, которая подходит к этой игре с отличными достижениями. Они выиграли все свои матчи, и мы с игроками понимаем, что нам нужно показать свой максимум, чтобы добиться результата.

Мы продемонстрировали этот максимум, но, полагаю, мы можем быть ещё лучше, однако в самом матче мы сделали массу того, что требовалось, чтобы не дать «Аяксу» качественно распоряжаться мячом, как они умеют, и не давали им играть между линий, что они тоже умеют.

Мы тоже создали им некоторые проблемы, так что в этой игре было здорово участвовать и здорово её вспоминать, и нам нужно будет продемонстрировать свой высочайший уровень, потому что сегодня я ожидаю чего-то подобного», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Матч «Челси» — «Аякс» состоится сегодня, 5 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — 23:00 мск.

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