Неймар избежал наказания за нападение на фаната

Суд вынес решение по делу бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который ударил болельщика после поражения «Ренну» в финале Кубка Франции (2:2, 5:6 по пенальти), сообщает AFP.

По данным источника, прокуратура отправила бразильскому нападающему напомнание о законе по почте. Никаких дополнительных санкций к Неймару больше не последует.

Напомним, во время того, как игроки «ПСЖ» шли за серебряными медалями по трибуне один из болельщиков «Ренна» начал снимать Неймара на камеру, после чего бразильский форвард ударил фаната в подбородок.

После этого болельщик подал в суд на игрока за умышленное насилие.

За этот эпизод французская федерация футбола дисквалифицировала форварда на три матча.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.