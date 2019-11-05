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В окружении Бэйла назвали чушью слухи об обмене игрока в «Манчестер Сити»

В окружении Бэйла назвали чушью слухи об обмене игрока в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

В близком окружении нападающего «Реала» Гарета Бэйла прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста в «Манчестер Сити» в обмен на вингера Рахима Стерлинга.

«Что касается этой истории про Бэйла, Стерлинга и € 80 млн, это полная чушь», — приводит слова источника, близкого к Бэйлу, talkSPORT

Ранее в британских СМИ появилась информация, что испанский гранд готов заплатить манчестерскому клубу € 80 млн за Рахима Стерлинга и включить в сделку валлийского форварда.

Также различные издания сообщают, что Гарет Бэйл больше никогда не сыграет в футболке мадридского «Реала» и уже зимой может перейти в китайскую Суперлигу.

В этом сезоне игрок сборной Уэльса принял участие в 6 матчах «Реала» в испанском чемпионате, забив 2 мяча и отметившись 2 результативными передачами.

Бэйл настаивает на зимнем трансфере в Китай и может больше не сыграть за «Реал»
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