Лига чемпионов: расписание матчей 4-го тура на 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, состоятся первые матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«Барселона» (Испания) – «Славия» (Чехия) – 20:55 мск

«Зенит» (Россия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 20:55 мск

«Ливерпуль» (Англия) – «Генк» (Бельгия) – 23:00 мск

«Наполи» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 23:00 мск

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия) – 23:00 мск

«Лион» (Франция) – «Бенфика» (Португалия) – 23:00 мск

«Челси» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) – 23:00 мск

«Валенсия» (Испания) – «Лилль» (Франция) – 23:00 мск



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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