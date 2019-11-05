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Лига чемпионов: расписание матчей 4-го тура на 5 ноября

Лига чемпионов: расписание матчей 4-го тура на 5 ноября
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 5 ноября, состоятся первые матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Пройдут следующие встречи:

«Барселона» (Испания) – «Славия» (Чехия) – 20:55 мск
«Зенит» (Россия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 20:55 мск
«Ливерпуль» (Англия) – «Генк» (Бельгия) – 23:00 мск
«Наполи» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 23:00 мск
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия) – 23:00 мск
«Лион» (Франция) – «Бенфика» (Португалия) – 23:00 мск
«Челси» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) – 23:00 мск
«Валенсия» (Испания) – «Лилль» (Франция) – 23:00 мск

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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