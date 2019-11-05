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Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении
Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова полузащитника клуба Андре Шюррле о возможном завершении карьеры футболиста.

«Я читал интервью Шюррле и, в первую очередь, хочу сказать, что он открыто говорит об очень деликатных вещах. Он просто сказал, что когда на протяжении года или двух ты не играешь за дортмундскую «Боруссию», такие мысли появляются. Во-вторых, я хотел бы сказать, что каждый день вижу его на поле на протяжении почти трех недель. Могу сказать, что передо мной очень мотивированный парень, у него хорошее положение в команде — все смотрят на него.

«Он профессионал, он упорно тренируется и знает свое тело. Он очень профессионально относится к нему — занимается терапией, посещает сауну. Могу сказать, что он на 100% профессионален и мотивирован", — приводит слова Тедеско ТАСС.

Андре Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды с правом выкупа в июле 2019 года. Контракт немецкого игрока рассчитан до конца сезона-2019/20.

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