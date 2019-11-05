В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Руководство английской Премьер-лиги проведёт встречу с представителями клубов первенства, на которой будет обсуждаться использование системы видеоповторов (VAR).



Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч. При этом АПЛ эту инициативу не поддерживает, поскольку считает, что это поможет командам тянуть время.



Также один из опрошенных руководителей клубов выступил за приостановление работы VAR на время её усовершенствования, однако такой вариант развития событий маловероятен.



По словам издания, одним из главных изменений может стать рекомендация судьям при использовании VAR, при которой они смогут чаще подходить к экранам у поля и лично просматривать повтор эпизода.

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