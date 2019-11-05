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Президент «Баварии»: Ковач освободился от огромного давления

Президент «Баварии»: Ковач освободился от огромного давления
Футбол / Германия 0

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал отставку главного тренера команды Нико Ковача.

«Наше заявление для прессы было очень обширным. Сейчас я не могу сказать, что будет происходить в ближайшие недели. У нас есть время на принятие важных решений. С Нико у нас всегда были хорошие отношения. Мы достигли взаимного согласия, не осталось никакого грязного белья. Сегодня я разговаривал с ним по телефону. Всё в порядке.

«Я чувствовал, что он освободился от чудовищного давления. Сейчас мы будем спокойно готовиться к матчу в Лиге чемпионов с «Олимпиакосом» и с «Боруссией» в чемпионате. Думаю, что до следующего выездного матча с «Фортуной» через три недели мы будем знать, как обстоят дела в тренерском вопросе», — приводит слова Хёнесса Bild.

Временным наставником мюнхенской «Баварии» станет бывший помощник Нико Ковача 54-летний специалист Ханс-Дитер Флик.

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