Президент тульского «Арсенала»: зарабатываем себе имя победами над «Спартаком»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ.
«Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Грамотно построили игру, поймали свой шанс в контратаке и мало что позволили создать сопернику у своих ворот. Благодарен всем ребятам, тренерскому штабу, болельщикам.
Есть ли закономерность в том, что не первый раз удачно играем против «Спартака»? Действительно, одержали две победы в прошлом сезоне, выиграли сейчас, но каждая игра — это отдельная история. Общее только то, что в таких матчах мы не только набираем по три очка, но и зарабатываем себе имя. «Спартак» остаётся «Спартаком», это большой клуб, поэтому выиграть у него в гостях дорогого стоит.
Какие мысли по поводу того, что в ближайших четырёх матчах «Арсеналу» играть против топ-клубов?
Относимся к этому абсолютно спокойно. В любом случае все сыграют со всеми по два раза в чемпионате. Гораздо важнее, что в Тулу приедут отличные команды «Зенит», «Краснодар», «Локомотив». Для наших болельщиков будет праздник, а мы постараемся их не подвести», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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