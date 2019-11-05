Караваев: тренер в Чехии предлагал выпить пива после поражения

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал период своего выступления в чешском футболе, когда он находился в аренде в пражской «Дукле».

«В Чехии после матчей всегда был командный ужин, на котором можно было выпить пива. Тренер об этом ужине знал, он мог на него приехать – это вообще не проблема. Все понимали, что не нужно перебарщивать: покушали, выпили один-два бокала, поехали по домам. Мне кажется, в России чуть другой менталитет: где вторая, там третья.



Однажды в «Дукле» проиграли 0:3, я сыграл очень плохо. Мне совсем не хотелось ехать на ужин, сидел в раздевалки до последнего. Тут подошёл помощник главного тренера: «Кара, да, сыграл не очень, но отбрось всё в сторону. Поезжай с ребятами, выпей пива, расслабься. На следующей неделе хорошо поработаем, и всё будет нормально».



Конечно, я всё равно грузился, но там понимают, что всё бывает. Если будешь сильно напрягаться после плохих матчей, точно провалишь и следующий» — приводит слова Караваева Sports.ru