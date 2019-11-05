Тедеско: если против «Спартака» используют «автобус», значит, нас немного боятся

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об оборонительной игре российских команд.



«10 команд РПЛ из 16 действуют в трусливой манере и «паркуют автобус»? Никому не запрещено играть от обороны. Мы можем только принять это и находить решения. Например, с «Ростовом» нам всё-таки удалось забить мяч, после чего стало намного легче: появились зоны, возможность отличиться ещё раз. С «Арсеналом» же пропустили первыми, и в мыслях футболистов могло появиться: «Опять, опять это случилось». Нам же нужно очистить голову игроков, вселить в них уверенность, объяснить, что даже если ты уступаешь 0:1, то надо продолжать показывать свой футбол и обходить этот «автобус».



В Германии команды не стоят у своих ворот? Почему не стоят? Так бывает, в Германии тоже «паркуют автобус». Если «Фрайбург» или «Майнц» будут играть против «Боруссии» или «Баварии», то выберут оборонительную модель. И если клубы в России используют против «Спартака» такой стиль – значит они немного нас боятся. Это уже первый шаг на пути к победе. А второй – найти решения, как взламывать эту оборону. Мы должны развиваться, прибавлять и будем это делать. Только так», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Тедеско – хороший мужик. Он признаёт свои косяки Тренер «Спартака» честно говорит о судьях, проблемах Шюррле и борьбе с катастрофой в РПЛ.