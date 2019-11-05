7 участников потасовки на матче «Крылья» — «Рубин» привлечены к ответственности

В отношении семи нарушителей правопорядка после матча 15-го тура «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0) на стадионе «Самара Арена» на основании потасовки фанатов были составлены административные протоколы, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
Шесть нарушителей порядка привлечены к административной ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), которая предусматривает наложение административного штрафа в размере от 3 до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов. Отметим, что это предусматривает административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до трех лет.
Также в отношении одного нарушителя составлен протокол по статье «мелкое хулиганство», которая предусматривает наложение административного штрафа или ареста на срок до 15 суток.
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