Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Журналисты: Что вы сказали резервному?
Тедеско: Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И всё. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлён четырьмя добавленными минутами. Ещё раз: четыре минуты! Четыре!!!
Журналисты: Это мало?
Тедеско: Вы серьёзно?! А для вас этого было достаточно?
Журналисты: Нам интересно ваше мнение.
Тедеско: Нет-нет, я хочу слышать вас. Четыре минуты – этого достаточно?
Журналисты: Четыре–пять минут – вроде нормально.
Тедеско: То есть достаточно. Всё ясно.
Журналисты: Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.
Тедеско: А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырёх минут достаточно?
Журналисты: Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?
Тедеско: Средство — не пропускать первыми. Всё просто. Или кажется простым.
Журналисты: Сейчас хочется поговорить о ваших эмоциях. Вы выглядите нервозно после этого поражения, но пытаетесь это скрыть. Так?
Тедеско: М-м-м. Нет, не так. Я не пытаюсь чего-то скрыть. Показываю то, что испытываю во время матча. Вы всё видели. Мы не хотим проигрывать ни в одном из матчей. Это причина тех или иных действий. Но я такой.
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