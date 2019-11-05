Точилин может быть уволен из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», матч 16-го тура между «Сочи» и ЦСКА должен стать решающим для главного тренера команды Александра Точилина.

Перед матчем с «Тамбовом» руководство сочинского клуба дало Точилину два матча на исправление турнирной ситуации, но команда эту встречу проиграла. Таким образом, 45-летний специалист может быть отправлен в отставку в случае поражения от ЦСКА.

Под руководством российского тренера клуб прошёл ПФЛ и ФНЛ, а в этом сезоне впервые выступает в Российской Премьер-Лиге.

«Сочи» занимает последнее место в чемпионате России в этом сезоне, набрав 13 очков после 15 туров. Сочинский клуб не может победить уже в четырёх турах подряд. Подопечные Александра Точилина проведут матч с ЦСКА в воскресенье, 10 ноября. Встреча состоится на стадионе «Фишт».