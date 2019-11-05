Бэйл получил вызов в сборную Уэльса, несмотря на травму

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, несмотря на травму, получил вызов в сборную Уэльса на матчи отборочного этапа чемпионата Европы, сообщает официальный «твиттер» сборной Уэльса.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан заявил, что валлийский игрок не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Гарет Бэйл не появлялся на поле в матче национальной команды Уэльса со сборной Хорватии 13 октября из-за повреждения голени. Отметим, что в заявку сборной был включён Аарон Рэмси, который восстанавливается от травмы бедра, полученной в матче с «Интером» в чемпионате Италии.

Подопечные Райана Гиггза сыграют матчи отборочного этапа Евро-2020 со сборными Азербайджана и Венгрии 16 и 19 ноября соответственно.