Бэйл получил вызов в сборную Уэльса, несмотря на травму
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, несмотря на травму, получил вызов в сборную Уэльса на матчи отборочного этапа чемпионата Европы, сообщает официальный «твиттер» сборной Уэльса.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан заявил, что валлийский игрок не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Гарет Бэйл не появлялся на поле в матче национальной команды Уэльса со сборной Хорватии 13 октября из-за повреждения голени. Отметим, что в заявку сборной был включён Аарон Рэмси, который восстанавливается от травмы бедра, полученной в матче с «Интером» в чемпионате Италии.
Подопечные Райана Гиггза сыграют матчи отборочного этапа Евро-2020 со сборными Азербайджана и Венгрии 16 и 19 ноября соответственно.
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