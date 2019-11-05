Сёмин: если «Ювентус» позволит больше атаковать, «Локомотив» будет это делать

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится в Москве завтра, 6 ноября.



«Многое зависит от соперника. Если «Ювентус» позволит больше атаковать, будем атаковать. Для нашей команды важно любое приобретённое очко, чтобы двигаться дальше. Но до игры бесполезно предсказывать, будем мы много атаковать или обороняться.



Подводить итог группового этапа ещё рано, будем делать это 11 декабря. Но мы стали опытнее, «Локомотив» теперь более стабильная команда, ведь второй год подряд мы играем в Лиге чемпионов. Это громаднейший опыт.



Вполне возможно, что «Ювентусу» будет легче. Мы, наоборот, хотели бы доставить им проблемы. Каждое очко очень важно для нас. Будем бороться за каждый эпизод и за каждый момент. Мы должны играть с ними в сбалансированный футбол, иначе нападающих «Ювентуса» будет очень сложно удержать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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