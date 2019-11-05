Сёмин: «Локомотиву» удобнее играть дома. В «Лужниках» мы бы тоже были гостями

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «РЖД Арена», а не в «Лужниках».
«Это большой вопрос, сколько людей собралось бы в «Лужниках». В первую очередь мы должны идти от наших игроков и от того, где им удобнее играть. Нашим игрокам удобнее играть дома. В «Лужниках» мы бы тоже были гостями.
Во-вторых, мы попали в группу с такими командами, и пусть наши болельщики прочувствуют это на нашем стадионе. Они этого заслуживают. Мы будем здесь ощущать более мощную поддержку, чем где-либо ещё», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Завтра, 6 ноября, «Локомотив» примет «Ювентус» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнётся в 20:55 мск.
- 5 ноября 2019
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